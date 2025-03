timeleszの公式SNSにて、菊池風磨にフォーカスした「Rock this Party」のMVビハインドムービーが公開された。 【動画】菊池風磨&佐藤勝利にフォーカスした「Rock this Party」のMVビハインド/timelesz 「Rock this Party」 MV ■キメたり笑ったり様々な表情を見せる菊池風磨 カーキのタンクトップ&紫の長袖シャツにストライプパンツを着用し、シルバーのチェーンネックレスを合わ