31日の外国為替市場のドル円相場は午後1時時点で1ドル＝148円92銭前後と、前週末午後5時時点に比べ1円47銭の大幅なドル安・円高。ユーロ円は1ユーロ＝161円33銭前後と91銭の大幅なユーロ安・円高で推移している。 株探ニュース