喜劇俳優の芦屋小雁さん（本名：西部秀郎さん）が、28日、老衰により死去したことを所属事務所・小雁倶楽部代表で小雁さんの妻・西部寛子さんが発表しました。91歳でした。 【写真を見る】【訃報】芦屋小雁さん（９１）老衰のため死去兄は芦屋雁之助さん「『生涯 芦屋小雁！』と念じていた本人にとって最高の終焉であったと思います。」発表文には「3月28日午前6時 喜劇役者 芦屋小雁は、自宅で家族に見守られながら