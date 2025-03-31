韓国の世界的人気グループ「BTS」のメンバーに無理やりキスした疑いが持たれている日本人女性について、韓国警察が捜査を中止したことがわかりました。韓国警察は2024年6月、BTSのメンバー・JIN（ジン）さんのファン交流イベントで、JINさんに抱きつき首にキスをしたとして、性暴力処罰法違反の疑いで50代の日本人女性に出頭を求めていました。この女性は日本に住んでいるため、韓国警察は捜査に相当な時間がかかるとして、捜査を