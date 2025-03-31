ボクシング2024年度年間優秀選手表彰式が31日、都内の東京ドームホテルで行われ、最優秀選手賞（MVP）の世界スーパーバンタム級4団体統一王者の井上尚弥（31＝大橋）と、技能賞とKO賞のWBC世界バンタム級王者・中谷潤人（27、M・T）が出席。26年にも対戦が浮上する“頂上決戦”を前に対面を果たした。7年連続8度目のMVPに輝いた井上は「2024年度年間優秀選手をいただき誠にありがとうございます。これも会長をはじめスタッフ、