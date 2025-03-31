ＪＲＡは３月３１日、オーストラリアのランドウィック競馬場で開催されるクイーンエリザベスステークス・Ｇ１（４月１２日、芝２０００メートル）の海外馬券発売を行うと発表した。４月１２日の日本時間８時から発走予定時刻（同１４時５５分）の２分前まで、インターネット（即ＰＡＴ、ＡーＰＡＴ）、およびＵＭＡＣＡで購入可能となる。発売する式別は単勝、複勝、馬連、ワイド、馬単、３連複、３連単としている。今年は日