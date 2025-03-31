みずほ銀行と三井住友信託銀行は31日、4月から適用する住宅ローン金利を引き上げると発表した。日銀による1月の利上げなどを受けた対応。みずほ銀は最優遇の変動金利を前月比0.150％引き上げ、0.525％にする。2020年9月以来の高水準。一方、10年固定金利は0.100％上げ、1.850％とした。比較可能な15年12月以降、最高の水準という。三井住友信託銀は変動型の金利を0.250％引き上げ、0.730％に設定。10年固定金利は0.280％引き