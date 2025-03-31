韓国の国土面積が昨年1年間で東京ドーム約225個分、拡大したことがわかった。【韓国】「ぼったくりと不親切。だったら日本に行く」国内旅行が壊滅3月31日、韓国の国土交通部によると、2024年末時点で全国の土地・山林台帳に登録された国土面積は10万459.9平方キロメートル（3万9750筆）で、前年より10.5平方キロメートル増加した。この増加分は、国会議事堂のある汝矣島（ヨウィド）の面積（2.9平方キロメートル）の約3.6倍に相当