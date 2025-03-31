【ストリートファイター6 メンテナンス】 実施期間：4月1日12時～16時予定 カプコンは、プレイステーション 5/プレイステーション 4/Xbox Series X|S/PC用対戦格闘ゲーム「ストリートファイター6」のサーバーメンテナンスを4月1日12時より実施を予定している。実施期間は同日16時までを予定している。 メンテナンス中はロ