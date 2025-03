Google主催のバグ発見イベント「LLM bugSWAT」に参加して「Gemini」をハッキングし、ソースコードを公開させることに成功したサイバーセキュリティエンジニアが「最も価値のあるハッカー」という称号を授与されました。当人らが経緯を語っています。We hacked Google’s A.I Gemini and leaked its source code (at least some part) - Lupin & Holmeshttps://www.landh.tech/blog/20250327-we-hacked-gemini-source-code/称号