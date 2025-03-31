草笛光子が主演する映画『アンジーのBARで逢いましょう』（4月4日公開）より、アンジー役の草笛と、アンジーがBARを開く物件の大家・熊坂役の寺尾聰が存在感たっぷりのやりとりをみせる共演シーンが解禁された。【動画】草笛光子×寺尾聰が50年ぶり共演！『アンジーのBARで逢いましょう』本編映像本作は、1953年の映画初出演後70年に渡りドラマ・映画などに出演しつづけ、唯一無二の存在感を放つ草笛の最新作。“お尋ね者”