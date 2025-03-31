★人気テーマ・ベスト１０ １読売３３３ ２地方銀行 ３防衛 ４ドローン ５ディフェンシブ ６半導体 ７ホテル ８東証再編 ９人工知能 １０サイバーセキュリティ みんかぶと株探が集計する「人気テーマランキング」で、「自動車部材・部品」が２３位にランクインしている。 トランプ米大統領は４月３日から米国が輸入する全ての自動車に２５％の関税を課すと表明