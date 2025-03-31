女子テニスの31日付世界ランキングが発表され、内島萌夏（安藤証券）は53位で変わらなかった。大坂なおみ（フリー）は56位に上がった。ベラルーシ出身で1位のアリーナ・サバレンカ、2位イガ・シフィオンテク（ポーランド）、3位コリ・ガウフ（米国）は動かなかった。（共同）