佐々町発注の公共工事を巡る官製談合事件で、逮捕された町長ら3人が31日に送検されました。 官製談合防止法違反などの疑いで送検されたのは、佐々町長の古庄 剛容疑者(77)、佐世保市の建設会社元社員の山口 情二容疑者(62)、佐世保市の電気工事会社社長の中島 幹人容疑者(68)の3人です。 古庄容疑者は去年6月、図書館の照明のLED化工事の指名競争入札を巡り、最低制限価格に近い金額を山口容疑者に教えた上、中島容疑