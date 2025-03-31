イーザーエアロスペースの軌道ロケット「スペクトラム」が３０日、ノルウェー宇宙港から打ち上げられた/Isar Aerospace via AP（ＣＮＮ）ドイツの新興企業イーザーエアロスペースの軌道ロケットが３０日、打ち上げから約３０秒後に墜落した。試験飛行はノルウェー北部の宇宙港で行われた。同社によると、軌道に到達可能なロケットがロシアを除く欧州大陸から打ち上げられたのは今回が初めて。「スペクトラム」と呼ばれるこのロケッ