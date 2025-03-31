イーザーエアロスペースの軌道ロケット「スペクトラム」が３０日、ノルウェー宇宙港から打ち上げられた/Isar Aerospace via AP（ＣＮＮ）ドイツの新興企業イーザーエアロスペースの軌道ロケットが３０日、打ち上げから約３０秒後に墜落した。試験飛行はノルウェー北部の宇宙港で行われた。同社によると、軌道に到達可能なロケットがロシアを除く欧州大陸から打ち上げられたのは今回が初めて。「スペクトラム」と呼ばれるこのロケッ
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 江頭 永野芽郁の涙に気付かず
- 2. フジ側 中居氏の性暴力を認定
- 3. BTSにキスか 邦人女性の捜査中止
- 4. 矢口真里の元夫の現在 驚きの声
- 5. 皇治 当て逃げの疑いで書類送検
- 6. 日本人道づれ 中国HIV患者が豪語
- 7. 31日フジ会見 中居氏は戦々恐々?
- 8. 女装で保育園にお迎え 娘の反応
- 9. サウナで性行為 ほかの客整えず
- 10. 行列 最終回でハプニング発生
- 1. 皇治 当て逃げの疑いで書類送検
- 2. 日本人道づれ 中国HIV患者が豪語
- 3. 中居氏は守秘義務解除に応じず
- 4. 万博会場視察の府議 思わず呆然
- 5. 「11日間断眠」青年に驚きの変化
- 6. NHK 川口「引っ越し」で局内不満
- 7. 抜歯で突然死の危険性 医師警鐘
- 8. 中居氏の行為「重大な人権侵害」
- 9. 浜松10歳が何度も妹の安否を聞く
- 10. フジ側 中居氏の性暴力を認定
- 1. 子の身長に影響か 超万能な食材
- 2. 進次郎氏 NHK出演も司会から注意
- 3. 「日本変えたい」へずま涙の告白
- 4. ひろゆき氏 ナプキン問題に私見
- 5. 腐ってる 万博予約サイトに憤慨
- 6. いつ中絶する? 母親「私は産む」
- 7. 奈良市議 隣席の投票ボタン押す
- 8. 娘の将来展望に「納得できない」
- 9. 倒れた妻 手術後の姿に夫が絶叫
- 10. 財務省に洗脳 高市氏が辛口指摘
- 1. ドバイ 人身売買パーティーの闇
- 2. トランプ氏「非常に腹が立つ」
- 3. キム・スヒョン きょう緊急会見
- 4. バンコクの倒壊ビル 中国が関与?
- 5. 愛国研修中 香港の高校生が死亡
- 6. 差が広がり続ける日韓の観光客数
- 7. 過酷なマラソン 脳にダメージか
- 8. トンガ沖でM7.1地震 津波の恐れ
- 9. 米宇宙 120億年前の銀河を発見
- 10. 約3600年前のファラオの墓が発見
- 1. ゼンショHD急落 全店一時閉店へ
- 2. 年収800万婚活男性 連敗のわけ
- 3. 万博の空飛ぶクルマ飛行 断念へ
- 4. 75歳母が2000万失った理由に絶句
- 5. 「金の蔵」大量閉店 今1店舗のみ
- 6. 映画館 アニメばかりなった理由
- 7. 「暗号資産（仮想通貨）の始めどきは？」「税金やリスクは？」 取引所の”中の人”に初心者の疑問をぶつけてみた
- 8. 新築購入し1年 プロが赤裸々告白
- 9. 103歳で死去 毎朝飲んでいたもの
- 10. 「県庁いらず」発言 波紋広げる
- 1. 結婚1年目の旅行で 妻から離婚届
- 2. 数千年使える? Liber電池を発表
- 3. Switch2 謎の「Cボタン」が確認
- 4. iPhone派も揺れるPixelの機能
- 5. Amazonで洗濯洗剤などが41%OFFに
- 6. 実用的 即買いレトロ系アイテム
- 7. Amazonで飲食料品が最大53%OFFに
- 8. iPad買った人〜！ 2,000円ちょっとの互換Apple Pencilも買っておこうね
- 9. ラブホ客3分の1は不倫 社長告白
- 10. コスパ最強なAnkerバッテリー
- 11. かつてマウスやキーボードに付属していたUSB端子をPS/2コネクタに変換するアダプターの仕組みについてMicrosoftの開発者が解説
- 12. Appleが「AIドクター」を提供してヘルスケアを大改革する予定との報道
- 13. Windows 11のセットアップでMicrosoftアカウントの作成を省略できる裏技が対策される、ただし別の対策法アリ
- 14. Amazonの「禁書」を分析した結果を研究機関が発表、禁止されているカテゴリーはLGBTIQ・オカルト・エロのほか日本のマンガも存在
- 15. 「第2回 ドコモ未来ラボ」最終審査会・表彰式 / Bluetooth＆USB対応の2WAYヘッドセット【まとめ記事】
- 16. Nintendo Switchのダウンロードソフト、カセット感覚で使えるように
- 17. プログレードデジタル、為替変動でCFexpressカードやカードリーダーを値下げ
- 18. ユヴァル・ノア・ハラリ『NEXUS 情報の人類史』ブックレビュー by 池田純一
- 19. 【Amazon スマイルSALE】医薬品・サプリメントが最大57%OFFに
- 20. マスクが年賀ノベルティに変身！ お正月特別パッケージの注文受付開始
- 1. 大谷の妻「報道」で株爆上がりか
- 2. 朗希の「炎上」を評論家が擁護
- 3. 大谷が「画伯Tシャツ」を披露
- 4. 朗希 KO後監督に連れ戻される
- 5. 日ハム 本拠地お膝元に深刻問題?
- 6. すき家の閉店はパフォーマンスか
- 7. 坂本勇人は最悪の状態 不振指摘
- 8. 阿部監督 巨人坂本の今後に言及
- 9. 「万博開催は不可能」専門家指摘
- 10. 尚弥「中谷くん東京Dでやろう」
- 1. 江頭 永野芽郁の涙に気付かず
- 2. フジ側 中居氏の性暴力を認定
- 3. BTSにキスか 邦人女性の捜査中止
- 4. 矢口真里の元夫の現在 驚きの声
- 5. 31日フジ会見 中居氏は戦々恐々?
- 6. 行列 最終回でハプニング発生
- 7. 松本&浜田 万博アンバサダー辞退
- 8. 有吉 感謝祭の江頭騒動に言及
- 9. すず破局 2人の年上女優も影響か
- 10. 比嘉愛未 退所事務所とドロ沼か
- 1. 結婚半年で妻が家事放棄 夫疲弊
- 2. ユニクロ新作 価格以上の活躍
- 3. 彼氏にフラれた…原因は母だった
- 4. 優しい嫁と離婚 ホッとした理由
- 5. 神コスパ 海鮮丼ランチが600円
- 6. 不倫され復讐決意も…因果応報が
- 7. 疎遠の親友をSNSで発見 衝撃真相
- 8. 40代OL 服捨てる際に重視する事
- 9. Apple Watchが最大66%オフに
- 10. 夫のお通夜で…女友達が衝撃一言