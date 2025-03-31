フェリシモ [東証Ｓ] が3月31日昼(12:30)に業績修正を発表。25年2月期の連結経常損益を従来予想の1.3億円の黒字→2.2億円の黒字(前の期は6.1億円の赤字)に66.9％上方修正した。 会社側が発表した上方修正後の通期計画に基づいて、当社が試算した9-2月期(下期)の連結経常損益も従来予想の1.2億円の黒字→2.1億円の黒字(前年同期は6.4億円の赤字)に75.8％増額した計算になる。 株探ニュース 会社側からの【修正