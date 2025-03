ガールズグループOH MY GIRLがデビュー10周年記念スペシャルシングルをリリースする。【写真】OH MY GIRL「笑って泣いた、7人の10年」3月21日0時、所属事務所WMエンターテインメントは公式SNSを通じてOH MY GIRLのスペシャルシングル『Oh My』のカミングスーンイメージを公開し、新曲のリリースを電撃発表した。来る4月9日にリリースされるスペシャルシングル『Oh My』は、OH MY GIRLが10thミニアルバム『Dreamy Resonance』以来、