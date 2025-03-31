多くの日本人選手がプレーしているイングランド2部のチャンピオンシップ。昨夏のパリ五輪でU-23日本代表の10番を背負った斉藤光毅は、QPRでプレーしている。170cmの小柄なアタッカーはすでに現地ファンの心を掴んでおり、『Football League World』による英2部の最高ウィンガーランキングTOP20入りも果たしていた。20位にランクされた斎藤はこう評価されている。「QPRは斉藤光毅という逸材を発掘した。この日本人ウインガーは、サ