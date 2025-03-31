人気バラエティー番組「行列のできる相談所」（日本テレビ系）が2025年3月30日、最終回を迎えた。番組のラストでは、締めの挨拶を行ったMCの東野幸治さんが話し終わる前に番組が終了してしまうというハプニングがあり、SNSで注目を集めている。日常の法律トラブルを紹介し人気番組に「行列のできる相談所」は02年4月に「行列のできる法律相談所」としてスタート。日常の法律トラブルを再現ドラマで提示し、トラブルにまつわる法律