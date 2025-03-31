俳優の窪田正孝（36）が31日、自身のインスタグラムで、所属事務所を退所することを発表した。アイナ・ジ・エンド、avexに“完全移籍”を発表10周年を迎え「自分の可能性をより一層広げるため」窪田は自身の横顔の写真とともに「2025年3月31日をもちましてスターダストプロモーションを退所することをここにご報告させていただきます」と報告。「約19年間支えていただき心から感謝しています。本当にありがとうございました」と