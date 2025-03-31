この漫画は、主人公セミ(＠semi_no_mai)さんが20年以上の親友だった世羅・星佳との関係に悩み、その後彼女たちと絶縁するまでを描いています。大学を卒業した世羅は、東京配属になりました。世羅は埼玉県に引っ越したので、2人の家からちょうど中間地点で遊んでいたのですが…。『結婚式に来なかった20年来の親友と縁を切った話』第28話をごらんください。 ©semi_no_mai ©semi_no_mai ©sem