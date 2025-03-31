今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。第１週「人間なんてさみしいね」の第1回が3月31日に放送され、話題になっています。【写真】老けメイクの今田美桜さん＊以下3月31日放送回のネタバレを含みます。＜あらすじ＞初期のアンパンマンが空を飛ぶ映像が流れて物語が始まった。北村匠海さん演じる晩年の柳井嵩が、逆転しない正義についての思いを語るモノローグが流れる。笑顔で部屋に