３月３１日朝、大阪府堺市の住宅で火事があり、焼け跡から１人の遺体が見つかりました。視聴者から提供された映像では、激しく炎が上がり、煙が立ち上っています。３１日午前４時１５分ごろ、堺市南区槇塚台にある住宅で「火は見えないが煙が上がっている」と近くに住む人から消防に通報がありました。警察などによりますと、火は約１時間後にほぼ消し止められましたが、木造２階建ての住宅が焼け、２階のベッドの上から男性