ミャンマーで発生した大地震の被災地では、生存率が著しく下がる発生後72時間が迫るなか懸命な捜索・救出活動が続いています。がれきの隙間に男性の姿を発見した捜索チーム。「ハロー」「水がいきますよ」男性は地震発生から40時間後に救出されました。ミャンマーで28日に発生した地震で、軍事政権はこれまでに約1700人が死亡し、3400人が負傷したと発表しています。また、外務省によりますと、第2の都市、マンダレーで日本人1人と