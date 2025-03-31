新潟市西区の新潟工業短期大学が2026年度以降の学生の募集を停止すると発表しました。新潟工業短期大学は1968年に開学し、自動車整備を中心に専門人材を多く輩出。近年では、外国人留学生の受け入れも行っていました。2025年度は120人の定員に対して110人が入学する見込みですが、少子化に伴う自動車整備士の志望者の減少や新潟キャンパスの老朽化も進んでいたことから25年度の入学生を最後に学生の募集を停止することを決めたとい