料理研究家の大庭英子さんが簡単おしゃれな「キュウリのサルサ風サラダ」のレシピを教えてくれました。完成したら少し時間を置くことで、レモンの酸味と唐辛子の辛味がなじんで絶妙な味わいになります。作ったあと少し置くことで、味がまろやかに唐辛子やレモン、オリーブオイルの風味を食材になじませるのがポイント。キュウリのサルサ風サラダ【材料（4人分）】 キュウリ2本（約200g） 玉ネギ1／4個 トマト1個 赤唐辛子の