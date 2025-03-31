◆プロボクシング▽ＷＢＣ世界ミニマム級（４７・６キロ以下）タイトルマッチ１２回戦〇王者メルビン・ジェルサエム（判定）同級１位・重岡優大●（３０日、愛知県国際展示場）ＷＢＣ世界ミニマム級タイトルマッチで、判定負けを喫した前王者で同級１位の重岡優大（ワタナベ）が自身のインスタグラムで、眼窩底（がんかてい）骨折のため、都内で手術を受けることを明かした。重岡優は、１年前の対戦でも苦しんだジェルサエ