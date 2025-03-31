ハラスメントに居合わせたら、性被害の相談を受けたら、どうすればいいのでしょうか。性暴力や性的同意に関する情報を配信するNPO法人「mimosas」で代表副理事を務めるみたらし加奈さんにききました。▶性犯罪や性暴力の被害者のためのワンストップ支援センター性被害や性暴力に関する全国共通の相談窓口。「#8891」に電話をかけると、通話料無料で相談でき、医療機関や法的機関の紹介などの支援が受けられます。被害者に代わ