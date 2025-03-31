新年度予算案は、年度末のきょう午後成立する見通しです。予算案が参議院で再修正され、衆議院に戻されて成立するのは、いまの憲法のもとでは初めてとなります。国会から記者の中継です。新年度予算案は、参議院で「高額療養費制度」の見直しに伴う再修正をおこなうという異例の展開となり、年度内成立が危ぶまれましたが、きょう午後、成立する見通しとなりました。新年度予算案はきょう午前の参議院予算委員会で「高額療養費制度