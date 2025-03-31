一連のフジテレビの問題できょう午後、第三者委員会の調査結果が公表され、その後フジテレビの清水社長が再発防止策などについて説明します。本社前から中継です。長年グループを率いてきた日枝氏が取締役相談役を退任したフジテレビ。第三者委員会からの報告を受け、「信頼回復の足がかり」とできるか、正念場を迎えています。フジテレビ清水賢治 社長「様々な課題を指摘されるんだろうと推測しています。我々自身が把握し