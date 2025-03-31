神奈川県教育局行政部教職員人事課は、4月1日付の神奈川県の公立学校教職員の人事異動を発表しました。今回の異動対象の人数は5806人で、去年より634人増加しました。異動の内訳は小・中学校などの市町村立学校で3273人、高校などの県立学校で2533人となっています。【写真を見る】【名簿一覧】神奈川県教職員人事異動2025「あの先生はどこへ？」【市町村立学校】▼【一覧】県立学校の人事異動情報▼【一覧】市町村立学校の異動情