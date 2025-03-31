Ã»¤¤¼þ´ü¤ÇÅ·µ¤¤¬ÊÑ¤ï¤ê¡¢´¨ÃÈº¹¤ÎÂç¤­¤¤2½µ´Ö¤Ë¡£ÌÀÆü4·î1Æü(²Ð)¤Ï´ØÅì¤äÅìËÌ¤Ê¤É¡¢¿¿Åß¤Î´¨¤µ¤Î½ê¤â¡£Á´¹ñÅª¤ËÃÈ¤«¤µ¤¬Ìá¤ë¤Î¤Ï5Æü(ÅÚ)º¢¤«¤é¡£ºù¤Î³«²Ö¤¬¿Ê¤ß¡¢ËÌÎ¦¤äÅìËÌ¤Ç¤âÂ³¡¹¤È¸«º¢¤ò·Þ¤¨¤½¤¦¡£4·î¤ÏÅß¤Î´¨¤µ¤Ç¥¹¥¿¡¼¥ÈÌÀÆü¤«¤é4·î¡£ºù¤Î³«²Ö¤Ï¿Ê¤à¤â¤Î¤Î¡¢´¨¤ÎÌá¤ê¤Ç¿·¼Ò²ñ¿Í¤Ë¤Ï»îÎý¤Î¿·Ç¯ÅÙ¥¹¥¿¡¼¥È¤È¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ÌÀÆü4·î1Æü(²Ð)¤ÏÅì³¤Æ»²­¤ÇÄãµ¤°µ¤¬¤Û¤È¤ó¤ÉÄäÂÚ¤·¡¢Åì³¤¤ä´ØÅì¹Ã¿®¤ÏÆüÉÕ¤¬ÂØ¤ï¤ëº¢¤Ë¤Ï¹­¤¤ÈÏ°Ï¤Ç±«