¢¡½Õ¥³¡¼¥Ç¡¢ÌÜÎÏ¶¯¤¯¡Ö²èÌÌ³ä¤ì¤½¤¦¡×¢¡½÷Í¥¤Î°ÂÀÆÀ±Íè(21)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½÷Í¥¤Î»³ËÜÉñ¹á(27)¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£¡Ö¤Þ¤¤¤«»Ð¤µ¤ó¤ÎÏ¢ºÜ´ë²è¤Ë¸Æ¤ó¤ÇÄº¤­¤Þ¤·¤¿ ²¿ÅÙ¼Ì¿¿¤ò¸«ÊÖ¤·¤¿¤³¤È¤À¤«¡Ä¹¬¤»¤Êµ¤»ý¤Á¤Ç¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤Ç¤¹¡×¤È½ñ¤­¹þ¤ß¡¢½Õ¥³¡¼¥Ç¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£°ÂÀÆ¤Ï¥Ö¥ë¡¼¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¡¢»³ËÜ¤Ï¥Ô¥ó¥¯¤Î¤æ¤Ã¤¿¤ê¤á¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ë¥Ç¥Ë¥à¤Ç½Õ¤ÎÁõ¤¤¤À¡£¤È¤â¤ËÂç¤­¤ÊÆ·¤ÇÌÜÎÏ¤Î¶¯¤µ¤¬°õ¾Ý¤Ë»Ä¤ë¡£¢¡¡ÖÊ·°Ïµ¤