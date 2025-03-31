ロシア軍上陸、迎え撃つ自衛隊！元自衛官の芥川賞作家・砂川文次の衝撃作を、ミリタリー漫画の精鋭・柏葉比呂樹が鮮烈コミカライズ。『小隊』の単行本が3月21日発売です。刊行を記念して、再連載が決まりました。3月17〜4月2日、毎日11時更新です。「小隊」第1話を読む攻勢を強めるロシア軍に対し、自衛隊は予備陣地へ後退を迫られる。中隊の被害は甚大だった。敵の砲撃が夜通し続くなか、突然の〈対空警報〉が鳴り響