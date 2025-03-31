・ニトリＨＤが３日続伸、１ドル＝１４９円近辺の円高進行が追い風に ・Ｓｙｎｓは大幅続伸、昨年に引き続き内閣府の実証事業に採択 ・じもとＨＤが３日続伸、優先株復配で最終調整と報じられる ・松屋は底堅い、前期配当の２円増額修正を評価 ・山岡家が反発、２８年１月期に売上高５００億円目指す中計を好材料視 ・トプコンが反発、ＭＢＯ発表でＴＯＢ価格３３００円にサヤ寄せの動き ・ゼンショＨＤが急落、商品への害虫