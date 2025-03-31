30年以内に80%程度の確率で発生するとされる南海トラフ巨大地震をめぐり、内閣府の有識者検討会は31日、新たな被害想定を発表した。最悪のケースで死者は約29万8千人、全壊焼失建物は約235万棟に上り、約10年前の前回と比べた減り幅はわずかで、政府の減災目標に大幅に届かなかった。【画像】南海トラフ地震、あなたの周囲では何が起きる？被害シナリオ初公表検討会は、駿河湾から日向灘沖の震源域で発生するマグニチュード