人気コミック「地縛少年花子くん」のTVアニメ第2期「地縛少年花子くん２」の続編が、2025年7月よりTBS系全国28局ネットで放送されることが決定した。放送は毎週日曜午後4時30分から行われる。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】原作はスクウェア・エニックスの月刊「Gファンタジー」で連載されている、あいだいろによる人気コミック。2020年にTVアニメ第1期が放映され、2023年と2024年の秋にはショートアニメ「