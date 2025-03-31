Microsoftは3月27日(米国時間)、「New user experience for consumer authentication｜Microsoft Community Hub」において、Microsoftアカウントのサインイン画面を刷新すると発表した。同社のデザインシステム「Fluent 2 Design System」を採用し、認証フローを再構築することでモダンでシンプル、そして安全な認証を提供する。New user experience for consumer authentication｜Microsoft Community Hub.