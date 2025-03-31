日本時間１０時３０分に中国製造業PMI（購買担当者景気指数）（3月）、サービス業PMI（購買担当者景気指数）（3月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 製造業PMI（購買担当者景気指数）（3月）10:30 予想50.3前回50.2（製造業PMI) サービス業PMI（購買担当者景気指数）（3月）10:30 予想50.6前回50.4（サービス業PMI（購買担当者指数）)
ランキング
- 総合
- 国内
- 政治
- 海外
- 経済
- IT
- スポーツ
- 芸能
- 女子
- 1. 江頭 永野芽郁の涙に気付かず
- 2. BTSにキスか 邦人女性の捜査中止
- 3. 矢口真里の元夫の現在 驚きの声
- 4. 女装で保育園にお迎え 娘の反応
- 5. サウナで性行為 ほかの客整えず
- 6. 行列 最終回でハプニング発生
- 7. 有吉 感謝祭の江頭騒動に言及
- 8. 日本人道づれ 中国HIV患者が豪語
- 9. 31日フジ会見 中居氏は戦々恐々?
- 10. 皇治 当て逃げの疑いで書類送検
- 1. 日本人道づれ 中国HIV患者が豪語
- 2. 皇治 当て逃げの疑いで書類送検
- 3. 「11日間断眠」青年に驚きの変化
- 4. 万博会場視察の府議 思わず呆然
- 5. 抜歯で突然死の危険性 医師警鐘
- 6. NHK 川口「引っ越し」で局内不満
- 7. 浜松10歳が何度も妹の安否を聞く
- 8. 喜劇俳優の芦屋小雁さん死去
- 9. 南太平洋でM7.3 津波影響なし
- 10. 小2死亡 姉に妹の死を伝えられず
- 1. 子の身長に影響か 超万能な食材
- 2. 進次郎氏 NHK出演も司会から注意
- 3. 「日本変えたい」へずま涙の告白
- 4. 腐ってる 万博予約サイトに憤慨
- 5. いつ中絶する? 母親「私は産む」
- 6. 奈良市議 隣席の投票ボタン押す
- 7. 娘の将来展望に「納得できない」
- 8. 倒れた妻 手術後の姿に夫が絶叫
- 9. 財務省に洗脳 高市氏が辛口指摘
- 10. 二世帯住宅を購入 2年後に暗雲
- 1. ドバイ 人身売買パーティーの闇
- 2. トランプ氏「非常に腹が立つ」
- 3. バンコクの倒壊ビル 中国が関与?
- 4. 過酷なマラソン 脳にダメージか
- 5. キム・スヒョン きょう緊急会見
- 6. トンガ沖でM7.1地震 津波の恐れ
- 7. 約3600年前のファラオの墓が発見
- 8. 米宇宙 120億年前の銀河を発見
- 9. トランプ氏 自動車値上げ構わず
- 10. 靴下で寝つきが良くなる可能性
- 1. 万博の空飛ぶクルマ飛行 断念へ
- 2. 年収800万婚活男性 連敗のわけ
- 3. 75歳母が2000万失った理由に絶句
- 4. ゼンショHD急落 全店一時閉店へ
- 5. 映画館 アニメばかりなった理由
- 6. 「暗号資産（仮想通貨）の始めどきは？」「税金やリスクは？」 取引所の”中の人”に初心者の疑問をぶつけてみた
- 7. 「金の蔵」大量閉店 今1店舗のみ
- 8. 「県庁いらず」発言 波紋広げる
- 9. 「令和の百姓一揆」所得補償求め
- 10. 閉店のすき家 再発防止策の内容
- 1. 数千年使える? Liber電池を発表
- 2. Switch2 謎の「Cボタン」が確認
- 3. 結婚1年目の旅行で 妻から離婚届
- 4. iPhone派も揺れるPixelの機能
- 5. Amazonで洗濯洗剤などが41%OFFに
- 6. iPad買った人〜！ 2,000円ちょっとの互換Apple Pencilも買っておこうね
- 7. コスパ最強なAnkerバッテリー
- 8. 実用的 即買いレトロ系アイテム
- 9. ラブホ客3分の1は不倫 社長告白
- 10. かつてマウスやキーボードに付属していたUSB端子をPS/2コネクタに変換するアダプターの仕組みについてMicrosoftの開発者が解説
- 11. Amazonの「禁書」を分析した結果を研究機関が発表、禁止されているカテゴリーはLGBTIQ・オカルト・エロのほか日本のマンガも存在
- 12. 「第2回 ドコモ未来ラボ」最終審査会・表彰式 / Bluetooth＆USB対応の2WAYヘッドセット【まとめ記事】
- 13. プログレードデジタル、為替変動でCFexpressカードやカードリーダーを値下げ
- 14. ユヴァル・ノア・ハラリ『NEXUS 情報の人類史』ブックレビュー by 池田純一
- 15. Appleが「AIドクター」を提供してヘルスケアを大改革する予定との報道
- 16. マスクが年賀ノベルティに変身！ お正月特別パッケージの注文受付開始
- 17. AMD、RSRやFSR 2.0搭載のRadeon Software Adrenalin 22.3.1を公開 - 実性能を試してみる
- 18. 東大×NEC、AIによる映像分析に最適な映像と通信品質の制御を動的に行う実証実験
- 19. 布団に挿し込むだけで極上の眠りを叶えてくれそうな「スティック型ふとん乾燥機FOEHN」
- 20. Nintendo Switchのダウンロードソフト、カセット感覚で使えるように
- 1. 大谷の妻「報道」で株爆上がりか
- 2. 朗希の「炎上」を評論家が擁護
- 3. 朗希 KO後監督に連れ戻される
- 4. 大谷が「画伯Tシャツ」を披露
- 5. 阿部監督 巨人坂本の今後に言及
- 6. 朗希の制球難 ド軍自体が原因か
- 7. 朝倉未来 5月4日対戦候補が白紙
- 8. 朗希の行動 米メディアが疑問視
- 9. 眼負傷か 重岡優大が病院直行へ
- 10. ド軍ロハス 壮絶嫌がらせの過去
- 1. 江頭 永野芽郁の涙に気付かず
- 2. BTSにキスか 邦人女性の捜査中止
- 3. 矢口真里の元夫の現在 驚きの声
- 4. 行列 最終回でハプニング発生
- 5. 有吉 感謝祭の江頭騒動に言及
- 6. 31日フジ会見 中居氏は戦々恐々?
- 7. すず破局 2人の年上女優も影響か
- 8. すず「結婚したいって思ってた」
- 9. 比嘉愛未 退所事務所とドロ沼か
- 10. ヒコロヒー後夜祭永久出禁で心境
- 1. 結婚半年で妻が家事放棄 夫疲弊
- 2. ユニクロ新作 価格以上の活躍
- 3. 彼氏にフラれた…原因は母だった
- 4. 優しい嫁と離婚 ホッとした理由
- 5. 神コスパ 海鮮丼ランチが600円
- 6. 疎遠の親友をSNSで発見 衝撃真相
- 7. 夫のお通夜で…女友達が衝撃一言
- 8. 40代OL 服捨てる際に重視する事
- 9. 不倫され復讐決意も…因果応報が
- 10. Apple Watchが最大66%オフに