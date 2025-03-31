東京時間10:16現在 東京金先物FEB 26月限（TOCOM） 1グラム＝14865.00（-148.00-0.99%） ＮＹ金先物JUN 25月限（ＣＯＭＥＸ）（時間外取引） 1オンス＝3118.20（+3.90+0.13%） ※東京金先物は5分程度の遅れ NY金先は時間外で史上最高値更新も、円高で東京金マイナス圏