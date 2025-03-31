開かれた参院予算委＝31日午前参院予算委員会は31日午前、2025年度予算案に関し、自民、公明両党提出の再修正案を全会一致で可決した。高額療養費制度の自己負担額上限引き上げを全面凍結する政府方針を踏まえ、再修正した。内閣が提出した予算案は自公と日本維新の会の賛成で可決した。午後開会の参院本会議で可決後、衆院に回付し、衆院本会議で夕方に採決する運びだ。予算案が参院で修正され、衆院の同意を得て成立すれば、現