ヨックモックの初夏限定商品「シガール オゥ マッチャ」が今年も登場です！2017年に誕生し毎年人気の「シガール オゥ マッチャ」は、バターをふんだんに使用した生地に、京都の蔵出し宇治抹茶を混ぜ込んで焼き上げ、抹茶チョコレートを詰めたシガールです。蔵出し宇治抹茶とは、春に採れた一番茶を、適切な温度で半年〜約1年間低温貯蔵にて熟成。寝かすことで茶葉のカドが取れ、ふくよかな香りとまろやかな味わいが生まれます。さ