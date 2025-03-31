ヒルトン名古屋は、「春を彩るいちごと桜の饗宴」をテーマにした「いちごチャイニーズアフタヌーンティー」を、3月13日から5月14日までの平日限定で提供する。「正式杏仁豆腐」や、「いちご入りゴマ団子」などの中国料理「王朝」の特製スイーツに加え、1階オールデイダイニング「インプレイス3-3」で毎年好評のいちごのスイーツビュッフェから、シェフ厳選のいちごスイーツ3種類を用意する。いちごと桜がアクセントの「ダックスキ