【その他の画像・動画等を元記事で観る】 ■超特急タカシ＆シューヤの連載「せぶいれコード」もスタート！ WEST.が、『MG（NO.28）』（3月31日発売）表紙＆巻頭グラビアに登場している。 『MG』は、今号から判型をB4正寸からB4変型（330ミリ×238ミリ）に変更。ハイクオリティなグラビア＆ロングインタビューを、より手に取りやすいサイズ感で届ける。 記念すべきリニューアル第1号の表紙＆巻頭