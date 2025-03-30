?¤Ü¤Ã¤Á·Ï?¤ò¼«¾Î¤¹¤ëÅÐÏ¿¼Ô65Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ëYoutuber¡Ö¤¤¤±¤Á¤ã¤ó¡×¤¬X¤Ç¼«¿È¤Î¥Ó¥Õ¥©¡¼¥¢¥Õ¥¿¡¼¤ò¸ø³«¡£¤½¤ÎÊÑËÆ¤Ö¤ê¤ËÈ¿¶Á¤¬µ¯¤³¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÃæ³Ø¤Îº¢¤Î¼Ì¿¿¤¬½Ð¤Æ¤­¤¿¤ó¤À¤±¤É¡¢º£¤ÈÁ´Á³°ã¤¯¤Æ¤ª¤â¤í¤¤¡×¤È¡¢Ãæ³Ø»þÂå¤ÎÀ©Éþ»Ñ¤È¸½ºß¤Î»Ñ¤ÎÈæ³Ó²èÁü¤òÅê¹Æ¡£¡Ö¤â¤Ã¤ÈÌÜ¤ò³«¤±¤Æ¤¯¤ì²áµî¤Î¼«Ê¬¡×¤ÈÀÎ¤Î¼«Ê¬¤Ø¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤òÅº¤¨¤¿¡£¸½ºß¤Î»Ñ¤Ï¼Ö¤ÎÃæ¤Ç³Ü¤Ë¼ê¤òÅö¤Æ¤¿¤¹¤Ã¤­¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤ÎÌ¥ÎÏ¤¢¤Õ¤ì¤ë¥·¥ç¥Ã¥È¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£