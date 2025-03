2月に東京・草月ホールにて開催された<清 竜人ソロ with カルテットライブ>と<清 竜人25アコースティックライブ>のライブ音源が、4月30日(水)に配信リリースされることが決定した。発表が行われたのは3月30日(日)神奈川・横浜BAYHALLにて開催された3か月連続の対バンイベント<LWP2025 vol.3>のMCにて。清 竜人ソロ with カルテットのライブは「痛いよ」や「All My Life」など往年の人気曲に加え「フェアウェル・キス」な