やなぎばころん いつか会った少女 やなぎばころんの「いつか会った少女」がV☆パラダイスにてTV初放送される。メイドやロリータ系の被写体として大人気のモデル・やなぎばころん。少女のような透明感がありながら色気も漂う彼女がさまざまな衣装に身を包み、なまめかしい表情であなたの視線をくぎづけに。