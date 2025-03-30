大阪・岸和田市長選（４月６日投開票）が３０日告示され、いずれも無所属の永野耕平前市長、花野眞典氏、佐野英利氏、上妻敬二氏の４人が立候補した。永野氏は過去の不倫騒動で、昨年１２月に議会で不信任決議され、議会解散を選択。今年２月に新たな議会で、再び不信任決議され、自動失職した。永野氏は一部メディアや議会で追及された性加害疑惑を改めて否定し、「市政改革は道半ば。正しい情報を知ってほしい」と訴える異