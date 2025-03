名優マイケル・ケインでさえ、映画『ダークナイト』(2008)でジョーカー役を演じたヒース・レジャーの演技には震え上がったという。 監督による『ダークナイト』3部作で執事アルフレッド役を演じたケインは、自身の著書『Don't Look Back, You'll Trip Over: My Guide to Life: My Guide to Life』でレジャーとの共演を振り返っている。「塗りつけられたメイク、奇妙な髪、異様な声。