Í­µÈ¹°¹Ô¤¬¥Ñ¡¼¥½¥Ê¥ê¥Æ¥£¤ò¤Ä¤È¤á¤ë¥é¥¸¥ªÀ¸ÊüÁ÷ÈÖÁÈ¡ÖÍ­µÈ¹°¹Ô¤ÎSUNDAY NIGHT DREAMER¡Ê¥µ¥ó¥É¥ê¡Ë¡× https://news.audee.jp/news/index.html?ctg=%E6%9C%89%E5%90%89%E5%BC%98%E8%A1%8C%E3%81%AESUNDAY%20NIGHT%20DREAMER¡£3·î23Æü¡ÊÆü¡Ë¤ÎÊüÁ÷¤Ï¡¢¥¢¥·¥¹¥¿¥ó¥È¤Ë¥¿¥¤¥à¥Þ¥·¡¼¥ó3¹æ¤Î»³ËÜ¹À»Ê¤È¥¢¥ë¥³¡õ¥Ô¡¼¥¹¤Î¼ò°æ·òÂÀ¤ò·Þ¤¨¤Æ¤ªÁ÷¤ê¤·¤Þ¤·¤¿¡£¡Êº¸¤«¤é¡Ë»³ËÜ¹À»Ê¡¢Í­µÈ¹°¹Ô¡¢¼ò°æ·òÂÀ1½µ´Ö¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤òÍ­µÈ¤Ë¥¹¥Ã¥­¥ê¤µ¤»¤Æ